Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi resmen başladı!

Fatih Tekke’nin ayrılığının ardından Alman teknik adam Thomas Reis ile anlaşmaya varan Trabzonspor, yeni çalıştırıcısını resmen duyurdu. Reis için Papara Park’ta imza töreni düzenlenecek.

Trabzonspor, Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile anlaşmaya vardı. Bordo-mavili kulüp, yeni teknik direktörünü KAP'a bildirdi ve paylaşımla duyurdu. İşte KAP bildirimi:

"Teknik Direktör Sayın Thomas Reis'in Kulübümüze transferi konusunda Ludogorets Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Ludogorets Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 900.000.-EUR ödeme yapılacaktır. Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Thomas Reis ile 2 (İki) futbol sezonu için anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Teknik Direktöre; 2026-27 futbol sezonu için 1.000.000.-EUR ve 2027-28 futbol sezonu için 1.200.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."



TRABZONSPOR'UN PAYLAŞIMI

Hoş geldin 𝐓𝐡𝐨𝐦𝐚𝐬 𝐑𝐞𝐢𝐬 ❤️💙 pic.twitter.com/WJGKzNYAkt — Trabzonspor (@Trabzonspor) September 17, 2026

PAPARA PARK'TA İMZA TÖRENİ



Trabzonspor'un açıklamasında, "Teknik Direktörümüz Thomas Reis için saat 15.45'te Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas'ın katılımıyla Papara Park'ta imza töreni düzenlenecektir." ifadelerine yer verildi.