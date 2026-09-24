Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Muhammed Salah, bordo mavili takıma devre arası için transfer önerisinde bulundu. Salah’ın, Al Ahly’nin 30 yaşındaki sağ beki Hany’yi Trabzonspor’a önerdiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da yaptığı açıklamada devre arasında takıma 2-3 takviye yapmayı planladıklarını belirtmişti. Trabzonspor'un transfer çalışmalarıyla ilgili yeni iddia ise Mısır basınından geldi. Mısırlı gazeteci muhammed Shabana, CBC'de yayınlanan 'Number One' programında yaptığı açıklamada Fırtına'nın sağ bek bölgesi için Muhammed Hany'yi gündemine aldığını ileri sürdü. Shabana'nın iddiasına göre Mısır Premier League takımı Al Ahly forması giyen 30 yaşındaki futbolcunun transferinde Salah da devreye girdi. Mısırlı yıldızın, milli takımdan arkadaşı Hany'yi takıma önerdiği öne sürüldü.



SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR



Fotomaç'ta yer alan habere göre, 2015 yılından bu yana Al Ahly forması giyen Hany'nin kulübüyle olan sözleşmesinin sezon sonunda biteceği belirtildi. Bu durumun deneyimli oyuncunun transferinde önemli bir detay olduğu ifade edildi. Sağ bekte görev yapan Hany, orta sahanın sağında ve stoper pozisyonunda da oynayabiliyor. 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro. Kariyerinde Al Ahly başta olmak üzere; toplam 399 resmi karşılaşmaya çıkan 1.80 boyundaki futbolcu, bu periyotta 8 gol ve 31 asistlik bir performans sergiledi. Mısır Milli Takımı'nda 47 kez forma giyen Hany, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda da yer aldı.



PINA'NIN ALTERNATİFİ YOK



Trabzonspor'un kadrosunda bir tane sağ bek var: Wagner Pina. 23 yaşındaki Yeşil Burun Adalı savunmacı forma giyemediği zaman sağ bekte sıkıntı yaşanıyor. Karadeniz devi, Pina'nın yanına Hany'yi alabilir.