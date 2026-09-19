TRABZONSPOR HABERİ: Thomas Reis'ten, Muhammed Salah için özel plan! Bizzat görüştü ve...

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Galatasaray ile oynanacak dev maç öncesi Muhammed Salah için özel planını yaptı. Bordo-mavili formayla çıktığı 4 maçta 4 gol atarak müthiş bir form grafiği yakalayan Mısırlı yıldız, derbide Reis'in sisteminde hücumun mutlak lideri olacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Thomas Reis, Galatasaray derbisi öncesi en büyük hücum kozu Muhammed Salah'ı kilit rolde kullanmaya hazırlanıyor. Süper Lig'de bordo-mavili formayla çıktığı 4 maçta 4 gol atarak müthiş bir form grafiği yakalayan Mısırlı yıldız, derbide Reis'in sisteminde hücumun mutlak lideri olacak. Salah ile özel bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Alman teknik adam, dünya yıldızının enerjisini derbide tamamen hücuma saklamasını istiyor. Takımın kolektif savunma disiplinine vurgu yapan Reis, topun hızla geri kazanıldığı anlarda Salah'ı topla buluşturup, hücumda serbest bir rol vereceğini açıkladı. Derbiye son derece moralli giren Salah'ın, arkasında daha agresif top kazanan bir orta saha ve savunma hattıyla birlikte Galatasaray kalesinde daha fazla tehdit oluşturması bekleniyor.

SON 5 YILIN EN SKORERİ

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Salah, Fırtına'da son 5 sezonun ilk 5 haftası dikkate alındığında en fazla gol atan oyuncu olarak öne çıktı. Mısırlı sağ kanat, bordo-mavili takımın şampiyon olduğu 2021-22'de ilk 5 haftada 4 gol kaydeden Nwakaeme ile aynı gol sayısına ulaştı.