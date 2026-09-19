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İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri! Karadeniz'de dev randevu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Dev maçtan her iki takım da 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Kritik randevu öncesi Trabzonspor ve Galatasaray'ın muhtemel 11'leri belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor ve Galatasaray haberleri (TS GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri! Karadeniz'de dev randevu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray saat 20.00'de Trabzon'da karşılaşacak.

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İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri! Karadeniz'de dev randevu

Ligde sarı-kırmızılılar 4 galibiyet ve 1 beraberlikle aldığı 13 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri! Karadeniz'de dev randevu

Bordo-mavililer ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 7 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.

İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri! Karadeniz'de dev randevu

144. RANDEVU

Trabzonspor ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 143 kez karşı karşıya geldi.

İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri! Karadeniz'de dev randevu

Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 66, bordo-mavililer ise 45 defa rakibini mağlup etti. 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri! Karadeniz'de dev randevu

Fotomaç'ta yer alan habere göre bu mücadelelerde Aslan 197, Karadeniz ekibi ise 159 kez rakip fileleri havalandırdı.

İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri! Karadeniz'de dev randevu

LİGDE DE GALATASARAY ÜSTÜN

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de 106 defa rakip oldu. Bu müsabakaların 47'sini sarı-kırmızılılar kazanırken, 33'ünde de bordo-mavililer galip ayrıldı. 26 mücadele de berabere sonuçlandı. Lig karşılaşmalarında Galatasaray 143, Trabzonspor ise 121 gol attı.

İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri! Karadeniz'de dev randevu

İki takım, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de 2 ve Turkcell Süper Kupa'da da 1 kez olmak üzere toplam 3 defa oynadı.

İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri! Karadeniz'de dev randevu

Ligde İstanbul'daki müsabaka 0-0 berabere sona ererken, Trabzonspor evinde rakibini 2-1 mağlup etti. Gaziantep'te oynanan Süper Kupa yarı finalini ise Galatasaray, 4-1'lik skorla kazandı.

İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri! Karadeniz'de dev randevu

SON 10 MAÇIN 7'SİNİ GALATASARAY KAZANDI

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan son 10 mücadelede sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. Ligde 8, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da da 1'er olmak üzere oynanan son 10 maçta sarı-kırmızılılar 7, Trabzon da 1 kez kazandı. 2 karşılaşma ise berabere tamamlandı.

İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri! Karadeniz'de dev randevu

OKAN BURUK İLE THOMAS REIS 4. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, resmi maçlarda 3 kez rakip oldu. Bu müsabakalarda Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken, Reis de Samsunspor'un başındaydı. Geride kalan 3 karşılaşmayı da Okan Buruk'un ekibi kazandı.

İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri! Karadeniz'de dev randevu

BATUHAN KOLAK DÜDÜK ÇALACAK

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Candaş Elbil yapacak. Maçın dördündü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.

İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri! Karadeniz'de dev randevu

Zorlu mücadele öncesi iki takımın teknik direktörleri Thomas Reis ile Okan Buruk, sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde netleştirdi. İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri! Karadeniz'de dev randevu

TRABZONSPOR: ONANA, PINA, NWAIWU, SAVIC (CENK), CABRAL, FABINHO, MELİH, SALAH, MUÇI, SAVIOLO, DJU

GALATASARAY: UĞURCAN, SALLAI, SANCHEZ, ABDÜLKERİM, JAKOBS, TORREIRA, SARA, SANE, YUNUS, LEAO, DENİZ

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