144. RANDEVU
Trabzonspor ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 143 kez karşı karşıya geldi.
Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 66, bordo-mavililer ise 45 defa rakibini mağlup etti. 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.
LİGDE DE GALATASARAY ÜSTÜN
Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de 106 defa rakip oldu. Bu müsabakaların 47'sini sarı-kırmızılılar kazanırken, 33'ünde de bordo-mavililer galip ayrıldı. 26 mücadele de berabere sonuçlandı. Lig karşılaşmalarında Galatasaray 143, Trabzonspor ise 121 gol attı.
İki takım, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de 2 ve Turkcell Süper Kupa'da da 1 kez olmak üzere toplam 3 defa oynadı.
SON 10 MAÇIN 7'SİNİ GALATASARAY KAZANDI
Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan son 10 mücadelede sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. Ligde 8, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da da 1'er olmak üzere oynanan son 10 maçta sarı-kırmızılılar 7, Trabzon da 1 kez kazandı. 2 karşılaşma ise berabere tamamlandı.
OKAN BURUK İLE THOMAS REIS 4. KEZ RAKİP
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, resmi maçlarda 3 kez rakip oldu. Bu müsabakalarda Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken, Reis de Samsunspor'un başındaydı. Geride kalan 3 karşılaşmayı da Okan Buruk'un ekibi kazandı.
Zorlu mücadele öncesi iki takımın teknik direktörleri Thomas Reis ile Okan Buruk, sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde netleştirdi. İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...
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