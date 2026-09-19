İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri! Karadeniz'de dev randevu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Dev maçtan her iki takım da 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Kritik randevu öncesi Trabzonspor ve Galatasaray'ın muhtemel 11'leri belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor ve Galatasaray haberleri (TS GS spor haberi)