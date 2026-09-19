Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ligin iki devi Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacaklar. Trabzonspor'un ev sahibi olduğu bu mücadele öncesi karşılaşmaya dair tüm önemli detayları haberimizden bulabilirsiniz. İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisine dair önemli bilgiler...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne olacak. Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacaklar. Trabzonspor'un ev sahibi olduğu bu karşılaşmaya dair tüm önemli detaylar haberimizde. Ayrıca bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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TRABZONSPOR-G.SARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Trabzonspor ile Galatasaray 19 Eylül Cumartesi günü (Bugün) kozlarını paylaşacaklar.

TRABZONSPOR-G.SARAY DERBİSİ SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Galatasaray derbisi TSİ 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR-G.SARAY DERBİSİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Galatasaray derbisi beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR-G.SARAY DERBİSİ NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor-G.Saray derbisi Trabzonspor'un stadı Papara Park'ta oynanacak.

TRABZONSPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI:

144. RANDEVU

Trabzonspor ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 143 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 66, bordo-mavililer ise 45 defa rakibini mağlup etti. 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Bu mücadelelerde Aslan 197, Karadeniz ekibi ise 159 kez rakip fileleri havalandırdı.

LİGDE DE GALATASARAY ÜSTÜN

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de 106 defa rakip oldu. Bu müsabakaların 47'sini sarı-kırmızılılar kazanırken, 33'ünde de bordo-mavililer galip ayrıldı. 26 mücadele de berabere sonuçlandı. Lig karşılaşmalarında Galatasaray 143, Trabzonspor ise 121 gol attı.

İki takım, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de 2 ve Turkcell Süper Kupa'da da 1 kez olmak üzere toplam 3 defa oynadı.

Ligde İstanbul'daki müsabaka 0-0 berabere sona ererken, Trabzonspor evinde rakibini 2-1 mağlup etti. Gaziantep'te oynanan Süper Kupa yarı finalini ise Galatasaray, 4-1'lik skorla kazandı.

G.SARAY MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI:

#BugünGünlerdenGALATASARAY 💪



🏆 Trendyol Süper Lig 2026-2027 Adnan Süvari Sezonu

🗓️ 6. Hafta

⚽ Trabzonspor

📆 19.09.2026

⏰ 20.00

🏟️ Papara Park

📲 #TSvGS pic.twitter.com/XhvL4XPeBA — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 18, 2026

SON 10 MAÇIN 7'SİNİ GALATASARAY KAZANDI

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan son 10 mücadelede sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. Ligde 8, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da da 1'er olmak üzere oynanan son 10 maçta sarı-kırmızılılar 7, Trabzon da 1 kez kazandı. 2 karşılaşma ise berabere tamamlandı.

OKAN BURUK İLE THOMAS REIS 4. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, resmi maçlarda 3 kez rakip oldu. Bu müsabakalarda Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken, Reis de Samsunspor'un başındaydı. Geride kalan 3 karşılaşmayı da Okan Buruk'un ekibi kazandı.

TRABZONSPOR-G.SARAY DERBİSİNİN HAKEMİ KİM?

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Candaş Elbil yapacak. Maçın dördündü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.

İŞTE TRABZONSPOR-G.SARAY DERBİSİNİN MUHTEMEL İLK 11'LERİ:

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic (Cenk), Cabral, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Saviolo, Dju

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Leao, Deniz