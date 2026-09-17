Trabzonspor'da Thomas Reis imzayı attı: Az laf, çok iş

Trabzonspor’da Thomas Reis dönemi resmen başladı. Bordo-mavililerde düzenlenen imza töreninde konuşan Alman teknik adam, futbol felsefesini “Az laf, çok iş” sözleriyle özetlerken, Trabzonspor’dan gelen teklifi neden kabul ettiğini de açıkladı.

Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi resmen başladı. Bordo-mavili kulüpte düzenlenen imza töreninde Alman teknik adam, yeni takımına dair hedeflerini ve futbol anlayışını anlattı.

TRABZONSPOR'DA REIS DÖNEMİ

Trabzonspor, Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine getirdiği Thomas Reis için imza töreni düzenledi. Alman çalıştırıcı, bordo-mavili kulübe duyduğu güven nedeniyle yönetime teşekkür ederken, eski kulübü Ludogorets'e de veda mesajı gönderdi.

Sözleşmesinin detayları hakkında konuşmak istemediğini belirten Reis, "Şu an her şey halloldu. Takımla henüz tanışamadım. Bu toplantıdan sonra oyuncularımızla konuşacağım. Burada olduğum için mutluyum ve heyecanlıyım. Umarım birlikte tarih yazacağız." ifadelerini kullandı.

"YENİ GELMEDİM, GERİ GELDİM"

Süper Lig'e yabancı olmadığını vurgulayan Reis, Türkiye'deki futbol ortamını yakından bildiğini söyledi.

Alman teknik adam, "Süper Lig'e yeni gelen birisi değilim. Süper Lig'i, yoğunluğu biliyorum. Tutkuyu biliyorum. Oyuncuların ve takımların tüm özelliklerini biliyorum. Tanımak için haftalara ihtiyacım olmayacak. Zaten buradaydım, geri döndüm." dedi.

"ÖNCE SAVUNMA, SONRA HÜCUM"

Futbol anlayışını da anlatan Reis, kısa süre içerisinde takımı hazırlamaları gerektiğini belirtti. Tecrübeli teknik adam, "Adım adım gitmek gerekir. Önce savunma, sonra hücum. Önümüzdeki maç için çok vaktimiz yok. Kısa zamanda hazırlanıp iyi bir maç çıkarmak zorundayız." şeklinde konuştu.

Reis ayrıca kendi felsefesini, "Az laf, çok iş." sözleriyle özetledi.

SALAH ÖRNEĞİ

Dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah üzerinden de değerlendirmede bulunan Reis, bireysel yeteneklerin yanı sıra takım savunmasının önemine dikkat çekti.

"Salah seviyesinde bir oyuncuyla çalışmak bir hocanın başına gelebilecek en güzel şeylerden biri. Ama maç kazanmak için sadece Salah değil, bütün oyunculara ihtiyacınız var." diyen Reis, savunmada takım halinde hareket ederek hücumdaki yaratıcılıktan faydalanmak istediğini ifade etti.

"TRABZONSPOR'A HAYIR DİYEMEZDİM"

Trabzonspor'dan gelen teklifi kabul etme sürecine de değinen Thomas Reis, bordo-mavili kulübün projesinin kendisi için önemli olduğunu söyledi.

Reis, "Trabzonspor gibi büyük bir kulüpten teklif aldığınızda çok vakit kaybetmeden hemen kabul edersiniz. Trabzonspor'un bana sunduğu projeye 'hayır' diyemezdim." ifadelerini kullandı.