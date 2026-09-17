Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. 19 Eylül Cumartesi günkü mücadelede Batuhan Kolak düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasını yönetecek hakem belli oldu.

19 Eylül Cumartesi günü oynanacak mücadelede Batuhan Kolak düdük çalacak.

Kolak'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.

Sezonun dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Trabzonspor-Galatasaray derbisi, Papara Park'ta oynanacak.