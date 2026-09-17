Trabzonspor’da Thomas Reis düğmeye bastı! Teknik heyette büyük değişim

Trabzonspor’da Thomas Reis döneminin başlamasıyla birlikte teknik heyette de değişim yaşanıyor. Alman çalıştırıcının kendi ekibini kurmak için harekete geçtiği öğrenildi.

Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi resmen başlarken Fırtına'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Reis'in kendi ekibini kurmak için kolları sıvadığı öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre tecrübeli teknik adamın ekibinde; Hüseyin Çimşir ve Metin Aktaş ekipte yer almayacak. Yardımcılar Lochoff ve Zenkovic göreve başladı. Atletik performansa Fatih Yıldız gelirken, yeni yabancı kaleci ve yardımcı antrenörler de ekibe katılıyor.