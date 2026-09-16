Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıklamalar yapıyor | CANLI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor canlı yayınında Cüneyt Şen ve Ulaş Özdemir'in sorularını yanıtlıyor ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor canlı yayınında Cüneyt Şen ve Ulaş Özdemir'in sorularını yanıtlıyor ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

ASpor CANLI YAYIN

FATİH TEKKE NEDEN AYRILDI?



Ertuğrul Doğan: "Bizim de aklımızdaki bir durum değildi. 4-5 yıllık bir planlamamız vardı. Trabzonspor için başarı tabii ki şampiyonluktur fakat başarılı bir sezon geçirmiştik önceki sezona baktığımızda. Genç oyuncuların gelişiminde büyük katkı sağladı. Hem maddi hem manevi olarak güzel katkıları oldu. Her gittiğim yerde de kendisine teşekkür ettim.

Daha sonra yeni transfer dönemi ve yeni hedeflerle birlikte Trabzonspor'un hedefi şampiyon olmaktır. Koltuktaki ismin de amacının bu olması lazım. Sizin bildiğinizden farklı bir şey biz de bilmiyoruz açıkçası. Maçın ardından gelen bir bildirimle öğrendik. Şaşırmıştık bu karar verilince de. Aradık fakat ulaşamadık hocamıza. Trabzonspor uçağı havadayken ben istifasının kabul edilmediğini söyledim. Daha sonra kendisiyle bir görüşmem oldu. Bunun yönetiminin bu olamayacağını söyledim. Hoca da bunu kabul etti. Yeniden konuşmaya başladık fakat Amed maçında alınan mağlubiyet sonrası hocanın istifa haberi geldi tekrar.

Fatih Hoca hakkında düşüncelerim sabit. Bence Türk futbol tarihinin en önemli golcüsüydü. Trabzonspor'a da büyük katkı sağladı fakat kendisi böyle bir kararı bize bildirmeden verdi. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Fatih Hoca'nın kurduğu cümleleri bana farklı biri söyleseydi, kalmasını da istemezdim.



İnsanların hataları olabilir ama biz elimizden geldiğince Fatih Tekke'ye destek verdik. Bir kupa alınmasına vesile oldu, genç oyunculara katkı sağladı ve kulübe maddi açıdan oyuncu satışı vesilesiyle kazandırdı fakat kendisine kırgınlığım var. Kimseyle bir bilgi alışverişi yoktu. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Trabzonspor'a önemli hizmetler verdi, büyük bir Trabzonsporlu'dur. İstifa kararı tek taraflı bir karardı."

GÜNEŞ VE AVCI AÇIKLAMASI



Ertuğrul Doğan: "Bu kadro hoca kovdurur" demişti. Bence bu kadro, şampiyon olup Avrupa'ya gidecek kadrodur. Amedspor maçından sonra gelişen süreçte biz de istifanın şokunu yaşadık. İstifa sonrası boşta olan teknik direktörlere baktık. O konuya da değineyim. Sayın Abdullah Avcı ve sayın Şenol Güneş'in ismi geçti. İkisi de bizim şampiyon hocamız. Fakat ben bu konuyla alakalı Güneş veya Avcı ile görüşmedim."



ARDA TURAN AÇIKLAMASI



Ertuğrul Doğan: "Arda Turan halihazırda bir takımda çalışıyor. Onunla da bu bağlamda bir görüşmem olmadı."



BURAK YILMAZ AÇIKLAMASI



Ertuğrul Doğan: "Burak Yılmaz ile bir görüşmem oldu. Dostane bir şekilde. Trabzonspor'da oynadığı dönemde takıma büyük katkılar vermiş bir isimdi."



THOMAS REIS'İ NEDEN SEÇTİ?



Ertuğrul Doğan: "Çok büyük rakamlar talep eden hocalar oldu fakat bu konuda konuşmak istemiyorum. Samsunspor'da mevcut şartlarda kısıtlı kadrosuna rağmen çok iyi bir oyun ortaya koymuştu ve aklımızda olan bir isimdi. Sonrasında kulübü ile görüştük ve bir çıkış maddesi olduğunu öğrendik. Reis, Trabzonspor'u duymasının ardından "Gelmek istiyorum" dedi."



"BENİM MAAŞIMDAN KESİN"



Ertuğrul Doğan: "Diğer yabancı hocalar milli aradan sonra takımın başına geçmek istiyordu. Bu konular hakkında konuşmak beni yoruyor. Sağ olsun hocamız, tazminatı duyduğunda bile, "Şu anki alacağım tazminatı benim maaşımdan kesin" dedi. Hocamız bizden 1 milyon euro maaş alacak. Hemen takımın başına gelmek ve antrenmanda yer almak istedi."



"BENİM AKLIMDAKİ TRABZONSPOR..."

Ertuğrul Doğan: "Hocamızın yaklaşımları bize karşı çok güzeldi. Kendisine başarılar diliyorum. Hocamızın rahat çalışması için tüm imkanları seferber edeceğiz. Devre arasında bir eksik görürse de takviye yapacağız. Başlangıcımızın iyi olduğuna inanıyorum. Benim aklımdaki Trabzonspor: daha baskılı, daha agresif, daha dikine oynayan, taraftara heyecan veren bir takım yaratmamız lazım. Sahaya gelen taraftar mutlu olmak istiyor. Hocamıza da bunu söyledik, o da benzer düşüncelerde. İnşallah taraftarın mutlu olduğu bir dönem geçireceğiz."



"TAKIMIMIZIN 2-3 TRANSFERE İHTİYACI VAR"



Ertuğrul Doğan: "Takımımızın şu an başta orta saha olmak üzere 2-3 transfere ihtiyacı var."



"GALATASARAY'I YENERİZ"



Ertuğrul Doğan: "Bunlar derbi, bu işi profesyonel yapıyor olsam, bence çok şanslı. İlk günde Trabzonspor'da işleyişin nasıl olduğunu büyük bir maç görerek deneyimleyecek. Bence Galatasaray'ı yeneceğiz. Ben takımıma güveniyorum."



"DOUE İLE ANLAŞMA YOK"



Ertuğrul Doğan: "Doue izlemenin beğendiği bir oyuncu fakat herhangi bir anlaşma yok. Basına yansıyan, yansımayan birçok oyuncu izliyoruz. Her yerden raporlar geliyor. Bir havuz oluşturuyoruz. Tahminimce bu havuz, yıl sonu bitmeden tamamlanacak."



"HAZIR OLMADIĞIMIZI GÖRDÜK"



Ertuğrul Doğan: "Takım olarak hazır olmadığımızı gördük. Takımla da bunu görüştüm. Bu mücadeleden memnun değilim. Trabzonspor taraftarı ve camiası daha fazlasını hak ediyor. Dolayısıyla yakın zamanda daha iyi bir oyun ortaya koyacağız."



HAKEM AÇIKLAMASI



Ertuğrul Doğan: "Ne diyebileceğimi bilmiyorum. Komik şeyler oluyor. Kırmızı kart pozisyonunu gördük bu hafta. Bu konularla ilgili bu hafta konuşacağım. Genç hakemler Trabzonspor'un maçlarına çok atanıyor ve deney gibi kararlar veriyorlar."

"TFF UĞRAŞIYOR MHK UĞRAŞMIYOR"



Ertuğrul Doğan: "TFF çok ciddi uğraş veriyor fakat MHK hakkında aynı şeyi söyleyemem. Niye diğer takımların maçlarında bunlar olmuyor? Bir penaltı pozisyonu var Gençlerbirliği maçında, nasıl görmüyorsun? VAR nasıl görmüyor? Görmüyosan görmek istemiyorsun demektir. Her sene böyle devam ediyor. Sonra bir hakemin başı yanıyor. Niyetimiz iyi, herkes işini yapsın. Diğer maçlarda bu penaltı pozisyonları çalınıyor. Bizde çalınmıyor. Burada bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Maç öncesi sevk edilmek istemiyorum fakat dikkatle takip ediyoruz. Herkes ciddi emek harcıyor. Kulüpler Birliği Başkanıyım ve biliyorum ki, herkes sıkıntıda. Bir şey söylediğinizde hemen ceza veriliyor. Federasyonun niyetinin iyi olduğuna eminim ama ortaya çıkan konu Trabzonspor açısından hatalı."