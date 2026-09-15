Trabzonspor Thomas Reis ile temasa geçti!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Samsunspor'un eski teknik direktörü Thomas Reis ile temasa geçti.

Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da listeye yeni bir isim eklendi.

Adı Şenol Güneş, Stefano Pioli ve Antonio Conte gibi isimlerle anılan bordo-mavililer, Ludogorets'i çalıştıran ve ülkemizde Samsunspor'da da görev yapan Thomas Reis ile temasa geçti.

Bordo-mavililer, Alman teknik adam için Ludogorets ile de görüştü.