Trabzonspor’da Pep Guardiola gerçeği ortaya çıktı! Menajerinden net yanıt

Trabzonspor’da Pep Guardiola iddiasına menajeri Josep Maria Orobitg’den net yanıt geldi. Orobitg, 55 yaşındaki teknik adamın bu sezon hiçbir kulüp veya milli takımda görev yapmayacağını açıkladı.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası teknik direktör arayışları sürerken, gündeme gelen flaş isimlerden biri de Manchester City'den ayrılan Pep Guardiola oldu.

Bordo-mavili yönetimin 55 yaşındaki teknik adamı listesine aldığı öne sürülürken, Guardiola'nın menajeri Josep Maria Orobitg'den Trabzonspor iddialarına ilişkin açıklama geldi.

Orobitg, Guardiola'nın Trabzonspor'un gündeminde olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. İspanyol menajer, "Pep bu sezon hiçbir kulüpte ya da milli takımda teknik direktörlük yapmayacak." ifadelerini kullandı.

55 yaşındaki Guardiola, 10 yıl görev yaptığı Manchester City'den geride kalan sezonun sona ermesiyle birlikte ayrılmıştı.



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