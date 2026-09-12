TÜMOSAN Konyaspor yenilgisini geride bırakacaklarını söyleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, gözünü Galatasaray derbisine çevirdi: “En iyi kadroyla, en iyi halimizde hazırlanacağız.”

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerin Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, mücadeleyi değerlendirdi.

Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirten Çimşir, karşılaşmanın başında yedikleri golün ardından istedikleri reaksiyonu gösteremediklerini söyledi. Çimşir, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Oyunun hemen başında yediğimiz gole reaksiyon veremedik. İstediklerimizi ortaya koyamadık." ifadelerini kullandı.

Takımının yaptığı basit top kayıplarına da dikkat çeken deneyimli teknik adam, "Çok basit top kayıpları sonrasında geçişler yedik. Sonrasında topa sahip olduk ama üçüncü bölgedeki aksiyonlarımız iyi değildi." dedi.

Beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ifade eden Çimşir, Trabzonspor'un bu sonuçtan toparlanarak çıkacağını vurguladı. Çimşir sözlerini, "Beklemediğimiz bir mağlubiyetti ama biz Trabzonspor olarak buradan da kalkmasını biliriz. Çalışarak gelişmeye devam edeceğiz, yolumuza devam edeceğiz." şeklinde tamamladı.



ÇİMŞİR'DEN GALATASARAY MESAJI

Hüseyin Çimşir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kaybettikleri için üzgün olduğunu dile getirdi.

Maç başında yedikleri golle geriye düştüklerine dikkati çeken Çimşir, "Hem ilk yarı hem ikinci yarı topla fazla oynamamıza rağmen özellikle 3. bölgede istediğimiz seviyede etkili olamadık. Ceza sahasına girişlerimiz, saha içindeki konumlanmamızda problemler oldu. Sonuç itibariyle mağlup olduk. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyetti. İyi takımız, buradan da kalkmasını biliriz. Çalışarak, gelişerek yolumuza devam edeceğiz. Hedeflerimizden sapma yok. Hedeflere doğru devam edeceğiz." diye konuştu

Galatasaray maçına ilişkin soruya ise Çimşir, "Önemli maçlardan bir tanesi. Bu maçı geride bırakıp en iyi kadroyla en iyi halimizde Galatasaray maçına hazırlanacağız." dedi.