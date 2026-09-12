Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor deplasmanında sahne alıyor. Gençlerbirliği karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetle moral bulan bordo-mavililer, dış sahadaki ilk galibiyetini hedefliyor. İşte Hüseyin Çimşir'in Konyaspor maçı planı...

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında bugün deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde geçen hafta Gençlerbirliği'ni 5-0 yenerek 55 hafta sonra en farklı galibiyetini elde eden bordo-mavililer, çıkışını Konyaspor karşısında da sürdürmek istiyor. İlk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puan elde eden Fırtına, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak. Ligin ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen, üçüncü haftada ise Amed'e 2-1 yenilen Karadeniz devi, dış sahada ilk 3 puanını çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon 2-1 mağlup olduğu Konya'dan bu kez galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

İŞTE KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

KONYASPOR: BAHADIR, ADİL, BANIYA, MASUAKU, JEVTOVIC, ANDZOUANA, COLLEY, MELIH, GONÇALVES, MULEKA, ENİS.

TRABZONSPOR: ONANA, PINA, NWAIWU, SAVIC, MUSTAFA, FABINHO, OZAN, SALAH, MUÇI, ARAL, ONUACHU.

KONYA'DA 10 BERABERLİK

Karadeniz devi ile Konyaspor arasında Konya'da oynanan karşılaşmalarda en çok beraberlik sonucu alındı. Söz konusu 25 maçta bordo-mavililer, 8 galibiyet yaşadı. Konya temsilcisi 7 kez kazanırken, 10 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.

6 DEPLASMANDA 1 GALİBİYET

Bordo mavililer, Konyaspor ile oynadığı son 6 Trendyol Süper Lig maçının sadece 1'ini kazandı. Söz konusu dönemdeki 2 maç beraberlikle tamamlanırken, 3 karşılaşmada da ev sahibi takım galip geldi. Fırtına en son 2023- 24'te 3-1 galip gelmişti.

16 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ

Trabzonspor, Konyaspor ile sezonların ilk yarılarında oynadığı son 16 Süper Lig karşılaşmasının 13'ünü kazandı. Bordo- mavililer söz konusu süreçte 2 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet yaşadı. 16 maçın 15'inde rakibinden puan aldı.

TRABZONSPOR 25-13 ÖNDE

Fırtına ile Konyaspor, Konya'da yapacakları maçla Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 50 karşılaşmada Trabzonspor'un galibiyetlerde 25-13 üstünlüğü bulunuyor. 12 müsabaka berabere bitti. Karadeniz devi bu periyotta 81 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 60 gol gördü.

4 KRİTİK EKSİK

Tedavileri devam eden Tim Jabol-Folcarelli, Arseniy Batagov, Okay Yokuşlu ve Ruslan Malinovskyi'nin bugün Konyaspor karşılaşmasında forma giymeleri beklenmiyor. Sakatlığını atlatan Saviolo ise takımdaki yerini alabilecek.

RAKİPTE TANIDIK YÜZLER

Konyaspor'un kadrosunda daha önce Trabzonspor forması giyen Bardhi, Enis Destan, Arif Boşluk ve Rayyan Baniya bulunuyor. Cezalı olan Bardhi hariç üç futbolcu, teknik direktör İlhan Palut'un görev vermesi halinde sahaya çıkabilecek.

TAM DESTEK

Trabzonspor taraftarları Konyaspor deplasmanında misafir tribününü tamamen dolduruyor. Çok az sayıda misafir takım tribünü bileti kaldığı ve bunların da maç saatine kadar tükenmesinin beklendiği öğrenildi.