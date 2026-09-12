Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da aday listesi genişliyor. Bordo-mavililerin gündeminde dünyaca tanınan deneyimli teknik adamların yanı sıra genç ve yükselen isimler de bulunuyor. İşte listedeki adaylar...

Teknik Direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından, Trabzonspor'un yeni çalıştırıcısının kim olacağına yönelik arayışlar sürüyor. Yönetimin elinde geniş bir aday listesi var. Gündeme gelen ilk listede yer alan Vitor Pereira'nın Türkiye'deki önceki dönemlerinde beklentileri karşılayamaması; Marcelino, Sergio Conceiçao ve Antonio Conte'nun ise yüksek yıllık ücret talepleri tercihteki en büyük engel. Yerli adaylardan Arda Turan'ın da Shakhtar Donetsk'ten ayrılması zor gibi gözüküyor. Fotomaç'ın haberine göre Trabzonspor ile adı anılan isimlerin başında, bir dönem Barcelona'yı da çalıştıran 62 yaşındaki İspanyol teknik direktör Ernesto Valverde geliyor. Geçtiğimiz sezon sonuna kadar efsanesi olduğu Athletic Bilbao'yu çalıştıran tecrübeli hoca şu anda boşta. İspanya dışında sadece Olympiakos'u çalıştıran Valverde, Yunan ekibindeki iki ayrı döneminde de 2.00 puan ortalamasının üzerine çıkmayı başarmıştı.

GERRARD SEÇENEĞİ

Masaya gelen bir diğer prestijli isim ise Liverpool efsanesi Steven Gerrard. 46 yaşındaki teknik adam; sırasıyla Rangers, Aston Villa ve son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Ettifaq'ı çalıştırdı. İngiliz çalıştırıcı, teknik adamlık kariyerinin en başarılı dönemini 2.15 puan ortalaması yakaladığı Rangers'ta geçirdi. Trabzonspor ile ismi anılan bir diğer teknik adam ise son olarak Atalanta'yı çalıştıran Raffaele Palladino. Ancak 42 yaşındaki İtalyan çalıştırıcının önceliği İtalya Serie A veya İngiltere Premier Lig. Sırp hoca Dejan Stankovic de listede. Kızılyıldız'ı iki ayrı dönemde çalıştıran Stankovic; Sampdoria, Spartak Moskova ve Ferencvaros kulüplerinde de görev yaptı. Listede öne çıkan tecrübeli İtalyan teknik adamlardan Stefano Pioli ise kariyerinde İnter, Lazio, Fiorentina, Milan ve Al-Nassr gibi dev kulüpleri çalıştırdı.

YÖNETİME ÖNERİ YAPILDI

Portekizli teknik adam Paulo Bento da süreçte adı anılan bir diğer isim. Bento kariyerinde Sporting, Portekiz Milli Takımı, Olympiakos, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı gibi takımlarda görev aldı. Fransız futbolunun efsane isimlerinden Laurent Blanc da yönetime önerilen teknik adamlar arasında. Yaklaşık bir yıl önce Al-İttihad'daki görevinden ayrılan 60 yaşındaki çalıştırıcı; Bordeaux (1.96 ortalama), Fransa Milli Takımı (2.04 ortalama), PSG (2.36 ortalama), Al-Rayyan (1.29 ortalama), Lyon (1.65 ortalama) ve Al-İttihad'ı (2.39 ortalama) çalıştırdı.