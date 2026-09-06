Hüseyin Çimşir: Bu cendereden çıkacağız

Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı öncesi geçici teknik direktör Hüseyin Çimşir açıklamalarda bulundu. Çimşir, camiaya birlik mesajı verirken, "Panik yapacak durum yok, kaybedilen bir şey yok. Trabzonspor her maçta favoridir" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Karşılaşma öncesinde bordo-mavililerin geçici teknik direktörü Hüseyin Çimşir, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Görevi Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından geçici olarak devralan Çimşir, Trabzonspor camiasına birlik ve beraberlik mesajı verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, yönetim ve Fatih Tekke'ye teşekkür ederek sözlerine başladı.

"YENİ BİR SAYFA AÇTIK"

Çimşir, Trabzonspor'un içinde bulunduğu süreçte panik yapılmaması gerektiğini belirterek, "Sayın Ertuğrul Doğan'a bana bu fırsatı yeniden verdikleri için teşekkür ederim. Fatih Tekke'ye teşekkür ederim. Değişimler olabilir. Camianın panik yapacak durumu yok, kaybedilen bir şey yok. Beraber engelleri aşacağız. Yeni bir sayfa açtık. Maç maç devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"UZUN BİR MARATON VAR"

Trabzonspor'un henüz kaybettiği bir şey olmadığını vurgulayan Çimşir, "Bu cendereden çıkacağız. Cendere de yok, uzun bir maraton var." dedi.

Bordo-mavililerin sezon hedeflerine de değinen Hüseyin Çimşir, kadroya güvendiğini belirterek, "3 kulvarda yarışabilecek bir kadro var. Trabzonspor, her maçta favoridir ve 3 kulvarda sonuna kadar gidecektir." şeklinde konuştu.

"OYUNCU GRUBUNA GÜVENİYORUM"

Gençlerbirliği'nin ligdeki formuna dikkat çeken Çimşir, rakibin son 3 maçta önemli bir ivme yakaladığını ifade etti.

Çimşir, "Gençlerbirliği'nde 3 maçtır ciddi bir kazanım var, belki onların da beklemediği ama önemli olan bizim ne yapacağımız, onu ortaya koymamız gerekiyor. Oyuncu grubuna güveniyorum." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.