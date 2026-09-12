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Sidny Lopes Cabral: Çok daha güçlü döneceğiz

Trabzonspor’un genç oyuncusu Sidny Lopes Cabral, Konyaspor yenilgisi sonrası umutlu konuştu.

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Sidny Lopes Cabral: Çok daha güçlü döneceğiz

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından bordo-mavili futbolcu Sidny Lopes Cabral, alınan yenilgiyi değerlendirdi.

Maça istedikleri başlangıcı yapamadıklarını belirten Cabral, erken yedikleri golün ardından toparlanmakta zorlandıklarını ifade etti.

Cabral, "Bugün ilk dakikalarda eksik olan şey, belki maça biraz geç başladık. Belki biraz dikkatsiz başladık. Böyle başlamamalıydık." dedi.

Önlerindeki maçlarda daha iyi bir Trabzonspor izlettireceklerine inandığını söyleyen Cabral, "Önümüzdeki maçların çok daha iyi olacağından eminim. Çok daha güçlü döneceğimizden, çok daha iyi olacağımızdan eminim ben." ifadelerini kullandı.

#Trendyol Süper Lig #Konyaspor #Trabzonspor #TÜMOSAN Konyaspor
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