Chibuike Nwaiwu: Çok sinirliyim, çok üzgünüm

Trabzonspor’un Nijeryalı savunmacısı Chibuike Nwaiwu, Konyaspor yenilgisi sonrası duygularını dile getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından bordo-mavili futbolcu Chibuike Nwaiwu, mücadeleyi ve alınan yenilgiyi değerlendirdi.

Taraftarlara teşekkür eden Nwaiwu, futbolun fırsatları değerlendirme oyunu olduğunu belirterek Konyaspor'un yakaladığı şansı gole çevirdiğini söyledi.

Nwaiwu, "Her zaman şunu ifade edeyim: Buraya kadar gelen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Futbol böyle bir oyun; siz bazen fırsatları değerlendiremiyorsunuz, rakibiniz ise yakaladığı fırsatları değerlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Mağlubiyetin kendileri adına büyük hayal kırıklığı yarattığını dile getiren genç futbolcu, "Aslında şu an çok sinirliyim, çok üzgünüm. Hepimiz adına çok moral bozucu bir mağlubiyet oldu." dedi.