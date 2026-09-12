Hüseyin Çimşir: Buradan da kalkmasını biliriz

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Konyaspor karşısında alınan 1-0’lık yenilginin ardından özeleştiri yaptı. Maçın başında yedikleri gole reaksiyon veremediklerini belirten Çimşir, üçüncü bölgedeki aksiyonlarının yetersiz kaldığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerin Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, mücadeleyi değerlendirdi.

Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirten Çimşir, karşılaşmanın başında yedikleri golün ardından istedikleri reaksiyonu gösteremediklerini söyledi.

Çimşir, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Oyunun hemen başında yediğimiz gole reaksiyon veremedik. İstediklerimizi ortaya koyamadık." ifadelerini kullandı.

Takımının yaptığı basit top kayıplarına da dikkat çeken deneyimli teknik adam, "Çok basit top kayıpları sonrasında geçişler yedik. Sonrasında topa sahip olduk ama üçüncü bölgedeki aksiyonlarımız iyi değildi." dedi.

Beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ifade eden Çimşir, Trabzonspor'un bu sonuçtan toparlanarak çıkacağını vurguladı.

Çimşir sözlerini, "Beklemediğimiz bir mağlubiyetti ama biz Trabzonspor olarak buradan da kalkmasını biliriz. Çalışarak gelişmeye devam edeceğiz, yolumuza devam edeceğiz." şeklinde tamamladı.

