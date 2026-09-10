Yabancı teknik adam adaylarıyla görüşmelerde istediği ilerlemeyi sağlayamayan Trabzonspor’da rota yeniden yerliye döndü. İşte tüm detaylar...

Teknik direktörlük koltuğu için hummalı bir çalışma yürüten Trabzonspor'da sıcak saatler yaşanıyor. Bordo-mavili yönetimin bir süredir temas halinde olduğu yabancı teknik adam adaylarıyla yapılan görüşmelerde istenen ilerlemenin sağlanamaması üzerine ibre yeniden yerli teknik adamlara döndü. Takımı hızla toparlayacak ve camianın dinamiklerini yakından bilen bir isim üzerinde duran yönetim, masadaki alternatifleri daralttı. Fotomaç'ın haberine göre Karadeniz devinde yerli adaylar arasında listenin en tepesinde Arda Turan yer alıyor. 39 yaşındaki teknik adamın oynattığı modern futbol ve hedefleri yönetimin takdirini toplarken, bordo- mavili kurmaylar Turan için yeni ve somut bir girişim yapma kararı aldı.



TEMASLAR RESMİ BOYUTA TAŞINACAK



Operasyon için kritik bir takvim belirlendi; yönetimin Shakhtar Donetsk'in Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını beklediği ve bu mücadelenin hemen ardından temasları resmi boyuta taşıyacağı öğrenildi. Arda Turan dosyasında sürecin uzaması ya da pürüz çıkması ihtimaline karşılık Karadeniz devi B planını da hazırda tutuyor. Bordo-mavili kulübün efsane isimlerinden Şenol Güneş, listenin en güçlü diğer alternatifi olarak masada duruyor. Camiayı ve şehri çok iyi tanıyan, baskı ortamını yönetme tecrübesine sahip tecrübeli hocanın ismi yönetim kurulunda ciddi şekilde ağırlığını korurken, taraftarların gözü kulağı kulüpten gelecek resmi açıklamaya kilitlendi.



ARDA TURAN'IN BAŞARILARI



- Ukrayna Premier Lig'in 27. haftasında deplasmanda Poltava'yı 4-0 yenen Shakhtar Donetsk, ligin bitimine 3 hafta kala puanını 66'ya çıkararak 16. şampiyonluğuna ulaştı.



- Shakhtar Donetsk'in başına resmi olarak geçen yıl 1 Temmuz'da geçen Arda Turan, Murat Yakın'dan sonra Avrupa liglerinde Birinci Lig seviyesinde şampiyonluk yaşayan ilk Türk teknik direktör oldu.



- Genç teknik direktör, 2023- 2024 sezonunda Eyüpspor ile Trendyol 1. Lig'de de şampiyonluğa ulaşmıştı.



- Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile Konferans Ligi'nde yarı finalde boy göstererek Avrupa kupalarında bu aşamaya ulaşan beşinci Türk teknik direktör de olmuştu.



- Ayrıca 39 yaşındaki çalıştırıcı, Avrupa kupalarında bir yabancı kulübün başında yarı finale yükselen ilk Türk teknik direktör olarak tarihte yerini almıştı.