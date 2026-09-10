Folcarelli’nin sakatlık sorunları nedeniyle orta sahaya takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Eddy Doue transferinden vazgeçmedi. Bordo-mavililer, 20 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncuyla devre arası için söz keserken, Doue’nin Estrela’da forma giymeye devam etmesi planlanıyor. İşte detaylar...

Sakatları nedeniyle her sezon maç kaçıran Folcarelli'nin yerine aynı özellikte bir oyuncu transfer etmek isteyen Trabzonspor'un hedefindeki isim Eddy Doue. Bordo-mavililer 20 yaşındaki oyuncu için anlaşma yaptı ancak evraklar yetişmediği için transfer gerçekleşmedi. Fakat 1.80 boyundaki futbolcudan vazgeçilmiş değil. Fotomaç'ın haberine göre devre arası transfer dönemi için söz kesildi. Doue transfer edilse de mevcutta oynadığı takım olan ve aynı zamanda Rene Mitongo'nun da kiralık olarak forma giydiği Portekiz'in Estrela kulübünde boy göstermeye devam edecek.



GÜÇLÜ FUTBOL GENETİĞİNE SAHİP



Doue, Avrupa futbolunun dikkat çeken potansiyelleri arasında yer alıyor. Futbolseverlerin yakından tanıdığı Paris Saint-Germain'li Desire Doue ve Bayer Leverkusen forması giyen Guela Doue'nin kuzeni olan genç oyuncu, güçlü futbol genetiğini sahaya yansıtan bir profile sahip.



BOX-TO-BOX OYNAYABİLİYOR



Dünyanın en prestijli akademilerinden Paris Saint-Germain altyapısında temel futbol eğitimini alan Doue; 1.80'lik boyu, atletizmi ve oyun disipliniyle öne çıkıyor. Portekiz Primeira Liga gibi fiziksel temasın ve taktiksel mücadelenin yüksek olduğu bir ligde Estrela formasıyla 90 dakikaları rahatlıkla çıkaran Fildişi Sahilli orta saha, sadece savunma önünü süpüren bir 6 numara değil; aynı zamanda topu dikine taşıyabilen modern bir box-to-box (iki yönlü orta saha) oyuncusu olarak tanımlanıyor.