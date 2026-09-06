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Trabzonspor-Gençlerbirliği maçında penaltı kararı!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Trabzonspor-Gençlerbirliği karşılaşmasında hakem Çağdaş Altay, VAR'ın uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi. İşte o pozisyon...

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Trabzonspor-Gençlerbirliği maçında penaltı kararı!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 13. dakikasında Fıratcan Üzüm ile Chibuike Nwaiwu'nun girdiği ikili mücadelede yerde kalan Nwaiwu'nun ardından VAR'ın uyarısıyla pozisyon incelendi.

VAR'dan gelen uyarı doğrultusunda hakem Çağdaş Altay, Trabzonspor lehine penaltı noktasını gösterdi.

İŞTE O POZİSYON

Trabzonspor-Gençlerbirliği maçında penaltı kararı! - 1
Trabzonspor-Gençlerbirliği maçında penaltı kararı! - 2

Not: Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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