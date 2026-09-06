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Trabzonspor-Gençlerbirliği | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında tekrar yükselişe geçmek isteyen Trabzonspor, sahasında sezona formda başlayan Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta oynanan bu kritik maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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Trabzonspor-Gençlerbirliği | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında tekrar yükselişe geçmek isteyen Trabzonspor, sahasında sezona formda başlayan Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta oynanan bu kritik maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
Trabzonspor-Gençlerbirliği | CANLI (Trendyol Süper Lig) - 1
TRABZONSPOR-G.BİRLİĞİ 11'LER

Trabzonspor: Onana, Mustafa, Savic, Nwaiwu, Pina, Fabinho, Ozan, Muçi, Aral, Salah, Onuachu.

Gençlerbirliği: İrfan Can, Pereira, Goutas, Thalisson, Fıratcan, Diabate, Oğulcan, Tongya, Gouveia, Traore, Koita.

TRABZONSPOR-G.BİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Trabzonspor-Gençlerbirliği maçı saat 20:00'de başladı. Karşılaşma, beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor.

TRABZONSPOR-G.BİRLİĞİ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Trabzonspor-Gençlerbirliği maçında hakem Çağdaş Altay düdük çalıyor. Altay'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Hüseyin Aylak yapıyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Manuel Schüttengruber oturuyor. AVAR'da ise Anıl Usta yer alıyor.

#Gençlerbirliği #Trabzonspor #Trendyol Süper Lig
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