Trabzonspor'dan transferin son gününde bir hamle daha geldi. Bordo mavililerin, Trendyol 1. Lig takımlarından Bodrum FK forması giyen Ali Habeşoğlu'nu kadrosuna katmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'dan transferin son gününde flaş bir hamle geldi. Bordo mavililerin, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK forması giyen santrfor Ali Habeşoğlu'nu kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtildi.

A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'in aktardığı habere göre, iki kulüp arasında prensip anlaşmasına varıldığı ve karşılıklı evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından 22 yaşındaki oyuncunun transferinin resmen açıklanacağı kaydedildi.

Öte yandan Trabzonspor'un, Ali Habeşoğlu'nu kadrosuna katmasının ardından başka bir takıma kiralamasının da gündemde olduğu aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon 47 maça çıkan genç forvet,14 gol ve 7 asistle oynamıştı.