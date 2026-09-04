Trabzonspor transferi resmen açıkladı! Ali Habeşoğlu...

Trabzonspor, transferin son gününde santrfor oyuncusu Ali Habeşoğlu'nu renklerine bağladığını resmen duyurdu.

Trabzonspor, transferin son gününde santrfor oyuncusu Ali Habeşoğlu'nu renklerine bağladığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda, "Profesyonel futbolcu Ali Habeşoğlu'nun kulübümüze kesin transferi konusunda Bodrumspor ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.