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Trabzonspor transferi resmen açıkladı! Ali Habeşoğlu...

Trabzonspor, transferin son gününde santrfor oyuncusu Ali Habeşoğlu'nu renklerine bağladığını resmen duyurdu.

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Trabzonspor transferi resmen açıkladı! Ali Habeşoğlu...

Trabzonspor, transferin son gününde santrfor oyuncusu Ali Habeşoğlu'nu renklerine bağladığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda, "Profesyonel futbolcu Ali Habeşoğlu'nun kulübümüze kesin transferi konusunda Bodrumspor ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor'un yeni transferi Ali Habeşoğlu: Süre bulursam en iyi şekilde değerlendireceğim!
#Bodrumspor #Ali Habeşoğlu #Trabzonspor
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