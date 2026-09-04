Trabzonspor’da kadro planlaması kapsamında bir ayrılık daha gerçekleşti. Bordo-mavili takımın genç oyuncusu Rene Mitongo, sezonun kalan bölümünde forma giymek üzere Portekiz ekibi Estrela’ya kiralandı.

Trabzonspor'da yeni sezon kadro planlaması kapsamında bir ayrılık daha yaşandı. Bordo-mavili ekibin sezon başında kadrosuna kattığı genç forvet Rene Mitongo, sezonun kalan bölümünde Portekiz'de forma giyecek.

18 yaşındaki Belçikalı santrfor, gelişimini sürdürmesi ve düzenli forma şansı bulması amacıyla Portekiz temsilcisi Estrela da Amadora'ya kiralandı. Transferin sezon sonuna kadar geçerli olacağı belirtildi.

3 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Standard Liege altyapısından yetişen Mitongo, 29 Temmuz 2026'da Trabzonspor'a transfer olmuştu. Bordo-mavililer, genç oyuncunun bonservisi için Belçika ekibiyle 3 milyon euro karşılığında anlaşma sağlamıştı.

Trabzonspor'un gelecek planlamasında önemli bir yatırım olarak görülen Mitongo, sezon öncesi kampında da takım kadrosunda yer aldı. Ancak genç futbolcunun resmi maçlarda yeterli süre bulamaması nedeniyle gelişimini düzenli oynayarak sürdürmesi için kiralık gönderilmesine karar verildi.

YENİ ADRESİ ESTRELA

Mitongo, sezon sonuna kadar Estrela da Amadora forması giyecek. Trabzonspor yönetiminin, genç forvetin Portekiz'de kazanacağı maç tecrübesiyle gelişimini hızlandırmasını ve sezon sonunda daha hazır bir şekilde bordo-mavili takıma dönmesini hedeflediği ifade edildi.

Böylece sezon başında Trabzonspor'a katılan Rene Mitongo, bordo-mavili formayla resmi maçta süre alamadan kiralık olarak Portekiz'in yolunu tutmuş oldu.

