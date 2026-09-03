Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak? 3 Türk 4 yabancı aday var

Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor'da yeni teknik direktör arayışları sürüyor. Bordo-mavililerde, 3 Türk ve 4 yabancı isim ön plana çıkıyor. İşte Trabzonspor'un teknik direktör adayları...

Bordo-mavili kulüpte Fatih Tekke döneminin sona ermesiyle birlikte gözler yeni teknik direktöre çevrildi.

Hata payını sıfıra indirmek ve acele karar vermemek adına süreçte temkinli davranan yönetim, Gençlerbirliği maçı öncesinde takımı Hüseyin Çimşir'e devretti. Karadeniz devinde yeni hocadan beklenen profil ise belirlendi:

Mevcut yıldız kadroyu idare edebilecek, otoriter, ligde hakimiyet kurabilen ve taraftarın beklediği agresif, baskılı futbolu sahaya yansıtabilecek bir isim.

ARDA TURAN VE MARCELINHO

Fotomaç'ta yer alan habere göre, listenin öne çıkan adaylarından biri Arda Turan... Bordomavililer, genç teknik adam için Shakhtar Donetsk ile temas kurmaya hazırlanıyor. Sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunan Arda Turan'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki takımını bırakıp bırakmayacağı yapılacak görüşmelerden sonra netlik kazanacak.

Geçen yıl Shakhtar'ı Ukrayna'da şampiyon yapan 39 yaşındaki Arda Turan, kulübünde çok seviliyor. Ayrıca en son Villarreal'de görev yapan ve şu an boşta olan Marcelinho da listeye eklendi.

CONTE İLE SICAK TEMAS

Dünya çapında ses getirecek isimlerle görüşmeler sürüyor. Gündemin en ağır siklet adayı Antonio Conte ile masaya oturuldu; ancak İtalyan teknik adamın yüksek maliyeti pazarlıkların seyrini belirliyor. Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao ile de temas sağlandı. Deneyimli hocanın mali beklentileri ve Trabzonspor kadrosuna yönelik teknik değerlendirmeleri masaya yatırıldı. Türkiye'yi yakından tanıyan bir diğer Portekizli Vitor Pereira ise yeniden Süper Lig'e dönmeye çok sıcak bakıyor.

YÖNETİMDE YERLİ ADAYLARI

Yoğun bir şekilde teknik direktör operasyonu sürerken yönetim kurulunda farklı fikirler de masada.

Bazı yöneticiler, camianın dinamiklerine hakim olan Şenol Güneş veya Abdullah Avcı ile masaya oturulmasının daha güvenli bir tercih olacağını savunuyor. Bordo- mavililerin birkaç gün içinde temasları netleştirerek yeni hocasını açıklaması bekleniyor.