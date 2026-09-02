Paul Onuachu Trabzonspor'dan ayrılacak mı? Başkan Ertuğrul Doğan açıkladı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Franculino Dju transferi sonrası Paul Onuachu'nun ayrılıp ayrılmayacağına dair A Spor açıklamalarda bulundu.

Transferin son saatlerinde dikkat çeken bir hamleye imza atan Trabzonspor, Midtjylland'da forma giyen Franculino Dju'yu kadrosuna kattığını duyurmuştu.

Bordo-mavililerin transferi resmen açıklamasının ardından A Spor canlı yayınına bağlanan Başkan Ertuğrul Doğan, genç santrforun transferine dair konuştu.

Dju'nun transferi sonrası Paul Onuachu'nun takımdan ayrılabileceğine dair soruyu yanıtlayan Doğan, "Transferi bildirdik. Franculino Dju listenin ilk sırasındaki isimdi. O da makul şartlarda oyuncuyu kadromuza kattık. Paul Onuachu'nun ayrılması gündemi yok. Bu ligin gol kralı, öyle bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.