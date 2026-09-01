Trabzonspor'da John Lundstram ile yollar ayrıldı!

Trabzonspor, İngiliz orta saha oyuncusu John David Lundstram ile yollarını ayırdı. Bordo-mavili kulüp, deneyimli futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedildiğini açıkladı.

Trabzonspor, İngiliz orta saha oyuncusu John David Lundstram ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Lundstram ile devam eden profesyonel futbolcu sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildiği belirtildi.

Trabzonspor'un resmi açıklamasında, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz John David Lundstram arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.