CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Trabzonspor'da John Lundstram ile yollar ayrıldı!

Trabzonspor, İngiliz orta saha oyuncusu John David Lundstram ile yollarını ayırdı. Bordo-mavili kulüp, deneyimli futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Trabzonspor'da John Lundstram ile yollar ayrıldı!

Trabzonspor, İngiliz orta saha oyuncusu John David Lundstram ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Lundstram ile devam eden profesyonel futbolcu sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildiği belirtildi.

Trabzonspor'un resmi açıklamasında, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz John David Lundstram arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

#John Lundstram #Trabzonspor
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Trabzonspor'un geçici teknik direktörü belli oldu
Sonraki Haber
Trabzonspor'un geçici teknik direktörü belli oldu