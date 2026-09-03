Trabzonspor'un, Danimarka Ligi takımlarından Midtjylland'dan kadrosuna kattığı Franculino Dju'nun bugün saat 16.00'da şehirde olacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un, Danimarka Ligi ekiplerinden Midtjylland'dan 4+1 yıllığına transfer ettiği Franculino Dju'nun şehre geliş zamanı belli oldu.

22 yaşındaki forvetin bugün saat 16.00'da Trabzon'da olacağı belirtildi.

Trabzonspor'dan, Gineli yıldızın transferi için KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Franculino Gludo Dju'nun, Kulübümüze kesin transferi konusunda Midtjylland Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Midtjylland Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak beş yıla yayılmış 8 (Sekiz) taksit halinde 17.000.000.-EUR ve şarta bağlı bonuslar ödenecektir. Ayrıca; futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, yüzde 15'i ödenecektir. Profesyonel futbolcu Franculino Gludo Dju ile 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 2.125.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, oyuncuya, 2030-2031 futbol sezonu için 2.406.250.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,7'si oranında ödeme yapılacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.