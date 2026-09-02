Trabzonspor'a santrfor transferi müjdesi! Franculino Dju...

Santrfor transferi için harekete geçen Trabzonspor, Midtjylland forması giyen Franculino Dju'yu kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig devlerinden Trabzonspor, transfer döneminin bitimine saatler kala santrfor transferini bitirdi.

A Spor Muhabiri Yunus Emre Sel'in haberine göre bordo-mavililer, Midtjylland forması giyen Franculino Dju için prensip anlaşmasına vardı. Transfer yaklaşık 20 milyon euro civarında bir bedelle sonuçlanacak.

FRANCULINO DJU KİMDİR?



Franculino Gluda Dju, santrfor pozisyonunda forma giyen, 28 Haziran 2004 doğumlu Gine-Bissaulu milli futbolcudur. Altyapı eğitimini Portekiz devi Benfica'da tamamladıktan sonra 2023 yazında Danimarka ekibi, Midtjylland'a transfer olan sol ayaklı oyuncu; 1,86 metrelik boyu, patlayıcı hızı, ceza sahasındaki bitiriciliği ve yüksek atletizmiyle öne çıkan dinamik bir forvet profilidir. Portekiz vatandaşlığı da bulunan ve Gine-Bissau Millî Takımı'nda görev alan genç yetenek, Danimarka ligi ile Avrupa kupalarında sergilediği skorer performans ve gösterdiği hızlı gelişimle Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girmeyi başarmıştır.