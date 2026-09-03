CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Trabzonspor'un yeni transferi Franculino Dju şehre geldi!

Trabzonspor'un, Danimarka temsilcisi Midtjylland'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Franculino Dju şehre geldi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Trabzonspor'un yeni transferi Franculino Dju şehre geldi!

Trabzonspor'un, Danimarka Ligi takımlarından Midtjylland'dan transfer ettiği Franculino Dju şehre geldi.

Fırtına'nın 4+1 yıllık anlaşma sağladığı 22 yaşındaki yıldız, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra bordo mavili ekibe imza atacak.

İŞTE DJU'NUN İLK SÖZLERİ:

Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Trabzonspor'a geldiğim için kendimi iyi hissediyorum. Kulüp benimle iletişime geçti ve söyledikleri şeyler çok hoşuma gitti. Bu yüzden ben de buraya gelmeyi tercih ettim. Ben buraya katkı gelmeye geldim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım.

Franculino Dju Trabzon'a geldi!

#Trabzonspor #TS Spor Haberi #Midtjylland #Danimarka
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Trabzonspor Franculino Dju'ya kavuşuyor!
Sonraki Haber
Trabzonspor Franculino Dju'ya kavuşuyor!