Trabzonspor'un yeni transferi Franculino Dju şehre geldi!

Trabzonspor'un, Danimarka temsilcisi Midtjylland'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Franculino Dju şehre geldi. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor'un, Danimarka Ligi takımlarından Midtjylland'dan transfer ettiği Franculino Dju şehre geldi.

Fırtına'nın 4+1 yıllık anlaşma sağladığı 22 yaşındaki yıldız, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra bordo mavili ekibe imza atacak.

İŞTE DJU'NUN İLK SÖZLERİ:

Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Trabzonspor'a geldiğim için kendimi iyi hissediyorum. Kulüp benimle iletişime geçti ve söyledikleri şeyler çok hoşuma gitti. Bu yüzden ben de buraya gelmeyi tercih ettim. Ben buraya katkı gelmeye geldim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım.