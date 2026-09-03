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Franculino Dju Trabzon'a geldi!
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Franculino Dju Trabzon'a geldi!

Trabzonspor'un yeni transferi Franculino Dju, bordo-mavililer ile sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak adına şehre geldi. İşte genç santrforun ilk sözleri...

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Trabzonspor'a santrfor transferi müjdesi! Franculino Dju...
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Trabzonspor'a santrfor transferi müjdesi! Franculino Dju...

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