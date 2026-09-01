Spor yazarları Amed-Trabzonspor maçını değerlendirdi!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e konuk oldu. Bordo-mavililer, deplasmanda oynadığı mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken Amedspor sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın ardından Fotomaç Gazetesi yazarları, mücadeleyi farklı yönleriyle değerlendirdi. İşte Amedspor-Trabzonspor maçına dair öne çıkan yorumlar... (TS Spor haberleri)