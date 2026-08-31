Süper Lig'de 3. hafta mücadelesinde Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi nefesler tutuldu. Trabzonspor, Mohamed Salah'ın gol katkısıyla galibiyet serisi yakalamak isterken Amedspor ise Dia Saba önderliğinde taraftarı önünde sürpriz peşinde. Peki Amedspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Amedspor-Trabzonspor canlı izle seçeneği var mı? İşte karşılaşmanın tüm yayın detayları...

Amedspor-Trabzonspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Amedspor-Trabzonspor canlı izle araması, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak kritik mücadele öncesinde futbolseverlerin gündeminde. Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor, 3 puan için Diyarbakır Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Peki Amedspor-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maç canlı nasıl izlenir? İşte karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve tüm detayları...

AMEDSPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Amedspor-Trabzonspor maçı 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü oynanacak. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ ATİLLA KARAOĞLAN OLDU

Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.

AMEDSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Amedspor-Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

AMEDSPOR'UN HEDEFİ GALİBİYET

Süper Lig'deki ilk sezonunu geçiren Amed Sportif Faaliyetler, lige Erzurumspor FK karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle başladı. İkinci haftada ise deplasmanda Kocaelispor'a 2-0 mağlup olan Diyarbakır temsilcisi, Trabzonspor karşısında kazanarak yeniden 3 puanla buluşmak istiyor.

Amedspor'un en önemli hücum silahlarından biri olan Dia Saba, sezonun ilk haftasında Erzurumspor FK karşısında attığı iki golle takımının galibiyetinde başrol oynamıştı.

TRABZONSPOR'DA GÖZLER SALAH'TA

Trabzonspor ise ilk hafta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıktan sonra ikinci haftada İstanbul Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. 4 puanla yoluna namağlup devam eden bordo-mavililer, Amedspor deplasmanından da galibiyetle dönerek zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmek istiyor.

Karşılaşmada Trabzonspor adına en fazla merak edilen isim ise Mohamed Salah olacak. Mısırlı yıldız, İstanbul Başakşehir karşısında attığı iki golle bordo-mavili formayla ligdeki ilk maçına damga vurmuştu.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Bordo-mavili ekipte Amedspor maçı öncesinde sakatlıkları bulunan Batagov, Folcarelli ve Okay Yokuşlu forma giyemeyecek. Malinovskyi de sakatlığı nedeniyle karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak. Yeni transfer Fabinho ise teknik direktör Fatih Tekke'den forma şansı bekleyecek.

Amed Sportif Faaliyetler'de ise karşılaşma öncesinde herhangi bir eksik bulunmuyor.

TRABZONSPOR İÇİN TARİHİ MAÇ

Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor arasındaki mücadele bordo-mavililer açısından da tarihi bir karşılaşma olacak.

Trabzonspor, Amedspor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig tarihinde 66. farklı rakibiyle karşılaşmış olacak. Bordo-mavililer, bugüne kadar Süper Lig'de karşılaştığı 65 farklı takımın tamamını en az bir kez mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor'un Süper Lig'e aynı sezon yükselen takımlara karşı oynadığı son 10 maçta ise 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Amedspor: Lafont, Mehmet, Bates, Dellova, Krasniqi, Raveleson, Cem, Sor, Saba, Ballet, Orban

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Mustafa, Melih, Ozan, Salah, Muçi, Aral, Onuachu

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