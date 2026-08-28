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Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu!

Geçtiğimiz sezonu 3. olarak tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi play-off'larında Ferencvaros'a elenerek Konferans Ligi'ne katılım sağlayan Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu. İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde oynayacağı maçlar...

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Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu!

Geçtiğimiz sezonu 3. olarak tamamlayan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off'larında Ferencvaros'a elenmesinin ardından UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

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Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu!

4. torbada yer alan Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu!

FREIBURG(EV)

Teknik Direktör: Julian Schuster

Yıldız Oyuncusu: Yuito Suzuki

Geçen sezon Avrupa Kupaları'na katıldı mı? Evet

Derecesi: UEFA Avrupa Ligi ikincisi.

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu!

KIZILYILDIZ(DEPLASMAN)

Teknik Direktör: Albert Riera

Yıldız Oyuncusu: Vasilije Kostov

Geçen sezon Avrupa Kupaları'na katıldı mı? Evet

Derecesi: UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu!

KuPS(DEPLASMAN)

Teknik Direktör: Miika Nuutinen

Yıldız Oyuncusu: Jaime Moreno

Geçen sezon Avrupa Kupaları'na katıldı mı? Evet

Derecesi: UEFA Konferans Ligi son 32 turu.

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu!

HEARTS(EV)

Teknik Direktör: Wouter Vrancken

Yıldız Oyuncusu: Cláudio Braga

Geçen sezon Avrupa Kupaları'na katıldı mı? Hayır

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