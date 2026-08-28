Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu!

KIZILYILDIZ(DEPLASMAN)
Teknik Direktör: Albert Riera
Yıldız Oyuncusu: Vasilije Kostov
Geçen sezon Avrupa Kupaları'na katıldı mı? Evet
Derecesi: UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu
KuPS(DEPLASMAN)
Teknik Direktör: Miika Nuutinen
Yıldız Oyuncusu: Jaime Moreno
Geçen sezon Avrupa Kupaları'na katıldı mı? Evet
Derecesi: UEFA Konferans Ligi son 32 turu.
JABLONEC(EV)
Teknik Direktör: Jan Chramosta
Yıldız Oyuncusu: Lubos Kozel
Geçen sezon Avrupa Kupaları'na katıldı mı? Hayır
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