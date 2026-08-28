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Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi | CANLI

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde lig aşaması, Monako'da gerçekleştirilen kurayla birlikte belli oluyor. İşte temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri...

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Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş mücadeleleri oynandı. Eşleşmenin ilk maçında Kauno Zalgiris'i 3-0 yenen Beşiktaş, Litvanya deplasmanında 1-0 kaybetse de adını gruplara yazdırmayı başardı. Öte yandan Trabzonspor, sahasında kaybettiği 1-0'lık mücadelenin rövanşında Ferencvaros'a 4-0 mağlup olarak yönünü UEFA Konferans Ligi'ne çevirdi.

Turnuvalarda play-off turunun tamamlanması ile birlikte gözler, Monako'da 28 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te başlayan kuraya çevrildi. Gerçekleştirilen kura çekimi ile birlikte temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın rakipleri: Olympique Marsilya, Bayer Leverkusen(D), Union Saint-Gilloise, Celtic(D), Crystal Palace, Omonia(D), Hapoel Beer Sheva, Hoffenheim(D).

TRABZONSPOR'UN RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR

Trabzonspor'un rakipleri: Freiburg, Kızılyıldız(D), KuPS(D)

KURA ÇEKİMİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLA

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