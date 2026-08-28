Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi | CANLI

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde lig aşaması, Monako'da gerçekleştirilen kurayla birlikte belli oluyor. İşte temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri...