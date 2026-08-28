Trabzonspor'da Muhammed Salah'tan flaş açıklamalar: Kazanmak için geldim benim için bir slogan değil!

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Ferencvaros maçı sonrası bir paylaşım yaptı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu ve toplamda 5-0'lık skorla turnuvaya veda etti. Yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan bordo-mavililerde Muhammed Salah'ın yapmış olduğu paylaşım dikkat çekti. Salah, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile alkış topladı. İşte o ifadeler...

"TRABZONSPOR BENİM KULÜBÜM"

"Kariyerim boyunca hiçbir şey kolay olmadı. Kötü geceler ve hayal kırıklıkları futbolun bir parçasıdır ve ben bunları motivasyona ve kupalara dönüştürmeyi öğrendim. Trabzonspor benim kulübüm ve ben bu projenin bedenen ve ruhen bir parçasıyım. Dün gece olanlar bunu değiştirmeyecek.

Beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum ve bunu başarabileceğimize ve başaracağımıza yürekten inanıyorum. "Buraya kazanmak için geldim" benim için sadece bir slogan değil."