Spor yazarları, Trabzonspor-Ferencvaros maçını değerlendirdi
Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. Bordo-mavililerde gözler rövanş maçına çevrilirken spor yazarları, karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
MUSTAFA ÇULCU - KÖTÜ HAKEM PERFORMANSI
Trabzonspor muhteşem seyirci desteği ile çok coşkulu başladı. Topa daha fazla sahip olan Trabzonspor farklı kadro farklı oyun anlayışı ile yüksek kanat ortalarında önde Onuachu ve Umut Nayir ile etkili olma düşüncesine savunmada kompakt kalan Ferencvaros fırsat vermedi. Öyle ki Onuachu zaman zaman kendi yarı alanına gelerek top almak zorunda kaldı. İlk yarıda uzun kalan takımın boyu gol üretemeyince Fatih hoca ikinci yarıya Malinovskyi ve Aral hamleleri ile Trabzonspor gerçeğine döndü. Baskıyı arttırdı oyunun hakimiydi.
Muçi ile merkezden hücumlar ve şutlar ile çok etkili oldu. Son vuruşlarda biraz daha dikkat ve kalite olsa goller gelecekti. İlk yarıda yenilen gol ile Trabzonspor mağlup ayrıldı lakin bu iş henüz bitmedi. Trabzonspor bu takımı eleyecek güce ve kaliteye sahip bir takım. Hırvat Igor Pajac 40 yaşında. 1.kategori bir hakem. Şampiyonlar Ligi'mde Atletico Bilbao-Karabağ maçını kartsız yönetmiş ama Uluslar D Ligi'nde San Marino-Cebelitarık maçını ise 10 sarı kart 2 penaltı ile tamamlamış! Yani dengesiz yönetimleri olan düşük kalite bir hakem.
Bu maçta da benzer yönetim gösterdi. Her kritik pozisyonda eli kulağında yardım bekliyor! Trabzonspor'un penaltı beklediği ilk yarıdaki Nwaiwu ve Onuachu pozisyonlarında VAR'a yaslandı devam dedi oysa bunlar VAR'ın değil sahadaki hakemin karar vereceği pozisyonlar. Ferencvaros'un taktik faullerini ve kışkırtıcı temaslı oyununu çözemedi, etkili olamadı ve proaktif hakemlik yapamadı. Yine böyle bir pozisyonda faulleri yapan Ferencvaros'lu oyuncu ama Nwiaiwu ihraç oldu. Hatalı karardı. 50'de Aral'ın avantajını kesti. Modern hakemlikten uzak, kötü bir performans gösterdi.
REHA KAPSAL - SÜRECE GÜVENMEK
Trabzonspor bu sezon ilk resmi maçını evinde yenilenmiş kadrosu ile Ferencvaros karşında oynadı. Tek hedef Avrupa Ligine kalmak. Salah, ilk 11'de olunca bordo mavili taraftarlar tribünleri doldurdu, atmosfer ve destek muhteşemdi. Ana plan 4-4-2 formasyonuydu. Rakibin top ayağında olmadığı zaman 5-4-1 veya 5-3-2 dizilişi ve düşük blokta yapılan kompakt savunma anlayışı vardı. İlk devre Umut ve Onuachu başlıyorsan onlara uygun bir oyun anlayışın olmalı. Hücumda hem genişlik hem de derinlik vermen lazım. Bu istenilen seviyede değildi.
Kanat akınları ve ikili oyunlar çok yetersizdi. Salah üzerinden oynamak gayet doğal. Ama bu önemli silahı doğru kullanmak gerekir. Çünkü tam hazır değil. Onun için diğer kanat üzerinden de oyunu oynamak gerekiyor. Böylece Salah'ı fiziksel olarak oyun içinde korumaya almak en önemli konulardan biri olmalı. Ondan iyi bir performans almak için. İlk yarı en önemli sorun bu dengesiz hücum yapısı sonucunda üretkenlik hiç yoktu. Hiç gol pozisyonuna gidilmediği gibi, forvet oyuncularını top rakipteyken takım savunmasına hiç yardım etmemesinden dolayı iki parçalı oyun ortaya çıktı. Bu çok geniş alanda oynanan oyunda alanları kompakt bir şekilde saha içinde durulmadığından savunma ve hücumda doğal olarak ortaya çok dengesiz ve etkisiz bir oyun ortaya çıktı.
İkinci yarı yapılan doğru değişiklikler, saha içi dizilişlerinin doğru olup oyuncuların pozisyon değişikliği ve en önemlisi daha ilk yarıya göre istekli, daha hareketli takım görüntüsü ortaya çıkardı. Doğru şiddetli pres ve doğru ataklarda yapılan konumlanmalarla çok net gol pozisyonlardan başta Onuachu başta olmak üzere birçok oyuncu yararlanamadı. Eğer bunlardan biri ikinci devrenin başında gol olsa tüm momentumu ele alırdık. Kalan bölümlerde de goller bulmamız işten bile değildi.
Büyük beklentilerle, kendi evinde sezonun ilk oynadığı resmi maçta mağlup olmak elbette hiç iyi ve hoş olmadı. Ama şimdi sakin olunmalı bazı saha içi oyun parametresi, denge ve yapısı istenilen seviyenin altında ama çözülmeyecek sorunlar değil. Fatih hoca bunların hepsinin üstesinden gelir ve düzeltir. O da hep konuşmalarında biraz yeni kurulan takım için süre istedi, onun için buna kulak verilmeli. En önemlisi Fatih Tekke'nin başında olduğu 'Sürece Güvenmek' gerekir.
ZEKİ UZUNDURUKAN - SALAH'IN EMEĞİNE YAZIK
Trabzonspor'un Papara Park'ın muhteşem atmosferinin desteğini arkasına alarak çıktığı maça daha coşkulu başlamasını beklerdim. Sabırlı ve coşkudan uzak oyun, konuk Ferencvaros'u cesaretlendirdi. Macar ekibinin sert ve temaslı oyunu karşısında çok yumuşak kaldık. İlk yarıda yediğimiz golde görev bölgesini kaybeden Cabral ve golü atan Zachariassen'i adeta seyreden Pina'nın hatası vardı. Geriye düştükten sonra rakip kaleye daha çok gittik. Bütün atakların altında dünya yıldızı Muhammed Salah'ın imzası vardı. Salah 34 yaşında olmasına rağmen Trabzonspor'un sahadaki en hırslı, en cesur ve en fazla savaşan oyuncusu oldu. İlk 45'te fizik olarak rakibe göre zayıf kaldık. Merkezi çok erken kaybettik.
Fatih Tekke, ilk yarıda işler yolunda gitmeyince, ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Ruslan Malinovskyi ve Aral Şimşir'in girişi Trabzonspor'un hücum aksiyonlarına zenginlik kattı. İkinci yarının hemen başında Salah ile yararlanamadığımız bir pozisyon var ki... Tribünler Salah'ın vuruşunu ayakta izledi. Ardından Saviolo'nun nefis ortasına Onuachu'nun direği sarsan bir kafa vuruşu var ki... Ah ah! Bu pozisyon nasıl gol olmaz! İkinci yarıdaki tahrip gücü yüksek oyunumuz art arda gol pozisyonuna girmemizi sağladı. Ferencvaros ise geçiş hücumlarıyla zorladı bizi. Salah bizim ligimizin çok üstünde bir yıldız! Ayağına aldığı her topla rakip kalede tehlike yarattı.
Geçen sezon Onuachu'nun yetersiz kaldığı, skorun çıkmadığı maçlarda sonradan giren Felipe Augusto skor üreten bir isimdi. Trabzonspor, Felipe'nin eksikliğini çok hissediyor bu sezon! Bordo-mavililerin acilen böyle bir forvet oyuncusu transfer etmesi gerekiyor. Aral Şimşir'in oyuna girişi, Onuachu'nun da kendine gelmesini sağladı. Aral çok etkili bir kanat oyuncusu. Dün de girdikten sonra nefis ortalar kesti ceza sahasına. Trabzonspor'un hücumcuları birbirinden çok uzak oynuyorlar. Ön alandaki yardımlaşma da daha fazla olmalı. Dünkü maçta sonradan giren oyuncuların Trabzonspor'un oyununa çok katkısı oldu.
İlk yarıda kötüydük tamam da ikinci yarıda neredeyse tek kale oynadık. İnanılmaz goller kaçırdık. Bu gollerden birini de Pina kaçırdı. Oyunun son bölümünde neler kaçtı neler! Ceza sahasına yerden ve havadan ortalar yağdırdık. Ama gol silahımız Onuachu, gelen toplardan uzak kaldı; doğru zamanda doğru yerde olamadı. Sonuç olarak Trabzonspor, lige ve Avrupa'ya henüz hazır değil. Dün kaybettik ama rövanşta ikinci yarıdaki futbolumuzu oynarsak turu geçeriz. Trabzonspor, takım bütünlüğünü ve ideal 11'i yakalarsa seri galibiyetler almaya başlar! Taraftarın ve camianın Fatih Tekke ve bu takıma destek vermesi lazım. Hakem İgor Pajac çok kötü bir maç yönetti. Yediğimiz golden önce Salah'a yapılan net faülü atladı. Nwaiwu'nun penaltısını es geçti. Yine Nwaiwu'yu haksız bir kırmızı kartla attı. Maç boyunca takdir haklarını hep rakipten yana kullandı.