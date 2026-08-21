Fırtına'nın yeni golcüsü kuzeyden! İsveç basınından flaş transfer iddiası

Hücum hattına bir golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sürpriz bir iddia gündeme geldi. İsveç basını bordo-mavili ekibin Norveçli golcüyü transfer etmek istediğini öne sürdü. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Forvet hattına transfer planlayan Trabzonspor için İsveç'ten sürpriz bir iddia dikkat çekti. İsveç basınında yer alan haberde; bordo-mavililerin, Malmö'de oynayan Erik Botheim'ı istediği iddia edildi. Karadeniz devinin Malmö'ye teklif yaptığı ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Bu sezon Malmö formasıyla İsveç Ligi'nde 17 maçta 10 gol atan ve 3 asist yapan 26 yaşındaki Norveçli forvet yakaladığı çıkışla öne çıktı. Piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Erik Botheim'in kulübüyle Aralık 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Fotomaç'ın haberine göre, Yunanistan'ın PAOK takımı da Botheim'i transfer etmek istiyor.