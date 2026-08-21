İşte UEFA ülke puanından son durum! Beşiktaş ve Trabzonspor maçları sonrası...
Beşiktaş'ın 3-0'lık galibiyeti ve Trabzonspor'un 1-0'lık mağlubiyetinin ardından UEFA ülke puanı sıralamasında son durum merak konusu oldu. Temsilcilerimizin aldığı sonuçlar sonrası Türkiye'nin puanı ve sıralamadaki yeri belli oldu. İşte tüm detaylar...
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Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynadığı ilk karşılaşmaların ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki durumu merak konusu oldu. Temsilcilerimizin elde ettiği sonuçların ardından puan tablosunda yaşanan değişim ve Türkiye'nin güncel sıralamadaki konumu belli oldu.