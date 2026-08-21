İşte UEFA ülke puanından son durum! Beşiktaş ve Trabzonspor maçları sonrası...

Beşiktaş'ın 3-0'lık galibiyeti ve Trabzonspor'un 1-0'lık mağlubiyetinin ardından UEFA ülke puanı sıralamasında son durum merak konusu oldu. Temsilcilerimizin aldığı sonuçlar sonrası Türkiye'nin puanı ve sıralamadaki yeri belli oldu. İşte tüm detaylar...