Trabzonspor sahasında zafer peşinde! İşte Fatih Tekke'nin Ferencvaros maçı muhtemel 11'i

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk edecek. Bordo mavililer kritik mücadeleden iyi bir skorla ayrılarak rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Temsilcimiz Trabzonspor, bugün UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlayacak. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek Avrupa Ligi'ne play-off turundan itibaren katılma hakkı elde eden bordo-mavililer, ilk maçta avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Fırtına'nın Avrupa'daki bu kader maçı, saat 20.00'de Papara Park'ta başlayacak. Rövanş ise 27 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.30'da Budapeşte'deki Groupama Arena'da oynanacak. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği her iki karşılaşma da ATV'den şifresiz ve canlı olarak izleyicilerle buluşacak. Maçla ilgili gün boyu özel yayınlar da A Spor'da olacak.



TEKKE'NİN İLK AVRUPA SINAVI



Fotomaç'ta yer alan habere göre, Fatih Tekke de Ferencvaros ile birlikte teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bir Avrupa kupası maçında takımının başında yer alacak. Bordo-mavili takımın başında Avrupa arenasındaki ilk sınavına çıkacak Tekke, taraftar desteğini de arkasına alarak rövanş öncesinde avantajlı bir sonuç elde etmeyi hedefliyor.



PUAN ORTALAMASI 2.03



Fırtına'nın başında 2024- 25 sezonunda da görev yapan Fatih Tekke, 11 lig maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. 2025- 26'da ise Süper Lig'de 34 karşılaşmaya çıkan Tekke, 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. 69 puan toplayan Tekke'nin ligdeki puan ortalaması 2.03 oldu.



156'NCI AVRUPA MAÇI



Ferencvaros'u ağırlayacak olan Trabzonspor, Avrupa kupalarında 156'ncı maçına çıkıyor. Bordomavililer, bugüne kadar 155 maçta 56 galibiyet, 39 beraberlik ve 60 yenilgi aldı. 194 gol atarken, kalesinde ise 208 gol gördü.



EN FARKLI GALİBİYET



Bordo-mavililer, Avrupa'da en farklı galibiyetini Vllaznia karşısında aldı. Karadeniz devi, 2007-08 sezonu İntertoto'da Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 155 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.



EN FARKLI YENİLGİ



Temsilcimiz, Avrupa'daki en farklı yenilgiyi ise Barcelona karşısında aldı. Trabzonspor, 1990- 91 sezonundaki Kupa Galipleri Kupası 1. turda ilk maçı 1-0 kazanırken, rövanşta deplasmanda Barcelona'ya 7-2 yenilmişti.



EKSİK OYUNCULAR



Fırtına'da 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Bordo-mavili takımda uzun süreli sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Okay Yokuşlu ve Batagov'un yanı sıra tedavileri devam eden Folcarelli ile Muçi bugün forma giyemeyecek.



3 YIL SONRA YENİDEN



Ferencvaros,Trabzonspor'a yabancı bir rakip değil. Bordomavililer, Macar ekibi ile daha önce 2022-23'te Avrupa Ligi H Grubu'nda karşı karşıya geldi. Fırtına, deplasmanda Ferencvaros'a 3-2 mağlup olurken, sahasında rakibini 1-0 yenmeyi başardı.



SALAH İLK 11'DE BEKLENİYOR



Trabzonspor'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah, Ferencvaros maçıyla Trabzon'da ilk kez bir maça çıkarak taraftarlarla buluşacak. Kasımpaşa maçının 58. dakikasında oyuna giren bordo-mavili takımın yeni transferi Salah'ın bugünkü mücadelede ilk 11'de görev alması bekleniyor.



AVANTAJ ELDE ETMEK İSTİYORUZ

Fatih Tekke: "Bu kupayı oyunculuğumda kazanan biri olarak ne kadar zor olduğunu biliyorum. Avrupa Kupası'na kalmayı arzu ediyoruz. İkinci maça avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz. Bütün duygumuz ve heyecanımız ile taraftarlarımız ile hazırız. Ferencvaros'ın değeri 40, Trabzonspor'unki 150 milyon euro. Ama bu kalite: Para demek değil."



DEĞİŞİKLİKLER YAPACAK



Kasımpaşa maçındaki ilk 11 kurgusundan tam anlamıyla memnun kalmayan Fatih Tekke, hem taktik planda hem de başlangıç kadrosunda belirgin değişikliklere gideceği öğrenildi. Orta sahada daha sert ve geçişleri daha iyi yapan bir hat kurmak isteyen Tekke'nin Melih Kabasakal'ı ilk 11'de görevlendirmesi bekleniyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:



TRABZONSPOR: ONANA, PINA, NWAIWU, SAVIC, MUSTAFA, MELİH, BOUCHOUARI, SALAH, MALINOVSKI, SAVIOLO, ONUACHU



FERENCVAROS: CADU, RAEMAEKERS, JOSEPH, DIBUSZ, OSVATH, CORBU, ROMMENS, KANICHOWSKY, GOMEZ, BAMIDELE YUSUF, ZACHARIASSEN