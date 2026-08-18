Trabzonspor'dan Benzema bombası!
Kadrosuna bir golcü eklemesi yapmak için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sürpriz bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken gündeme dünyaca ünlü bir yıldız geldi.
A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'in aktardığı bilgilere göre, Fransız golcü Karim Benzema, Trabzonspor'a önerildi.
Al-Hilal forması giyen 38 yaşındaki yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili belirsizlik yaşanırken, menajerler aracılığıyla bordo-mavili kulübe teklif yapıldığı belirtildi.
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