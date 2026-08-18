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Trabzonspor'dan Benzema bombası!

Kadrosuna bir golcü eklemesi yapmak için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sürpriz bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

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Trabzonspor'dan Benzema bombası!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken gündeme dünyaca ünlü bir yıldız geldi.

A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'in aktardığı bilgilere göre, Fransız golcü Karim Benzema, Trabzonspor'a önerildi.

Al-Hilal forması giyen 38 yaşındaki yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili belirsizlik yaşanırken, menajerler aracılığıyla bordo-mavili kulübe teklif yapıldığı belirtildi.

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A Spor
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