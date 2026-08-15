Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Sezona galibiyetle başlamayı hedefleyen bordo-mavililer, zorlu deplasmandan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Karşılaşma öncesinde ise Trabzonspor'un transfer gündemindeki dünya yıldızı Muhammed Salah konusunda yaşanan son gelişmeler merak konusu. İşte detaylar...

Bordo-mavililer sezonun açılış maçında bugün saat 19.00'da Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Muhammed Salah ile birlikte kadrosuna kattığı birbirinden kaliteli oyuncularla hedefini zirve olarak belirleyen Fırtına, Kasımpaşa karşısında kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor. Bordo- mavililer rakibini devirerek hem lige iyi bir başlangıç yapmak, hem de zirve için rakiplerine güçlü bir mesaj vermek istiyor. Tüm planlarını 3 puan üzerine yapan Karadehiz devinin teknik patronu Fatih Tekke'nin Salah'a Kasımpaşa karşısında maçın ikinci yarısında görev vereceği öğrenildi.



RAKAMLARIN DİLİ



Trabzonspor'u konuk ettiği son 12 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Kasımpaşa (5B 6M), tek galibiyetini bu süreçte gol yemediği tek iç saha karşılaşmasında aldı (Nisan 2023; 2-0).



Kasımpaşa ile oynadığı son 4 Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor'un (2G 2B), bu rekabet tarihinde üst üste 5 karşılaşmadan namağlup ayrıldığı bir seri bulunmuyor.



İstanbul takımlarına konuk olduğu son 3 Süper Lig maçını kazanan bordomavililer, bu deplasmanda üst üste 4 galibiyet aldığı son seriyi Abdullah Avcı yönetiminde yakaladı (Eylül 2021-Ocak 2022).



Süper Lig'de mücadele ettiği son iki sezona da mağlubiyetle başlayan Kasımpaşa (2024/25 & 2025/26), lig tarihinde üst üste üç sezonu puansız açtığı bir süreç yaşamadı.



İlk hafta maçını deplasmanda oynadığı son 9 sezonun 7'sine puan kaybıyla başlayan Fırtına'nın (2G 5B 2M), aldığı 2 galibiyet Ağustos 2021 (5-1 vs Malatya) ve Ağustos 2022'de (2-0 vs İstanbul) geldi.



FIRTINA ÜSTÜN



İki takım bugüne kadar 33'ü Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 39 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 19, Kasımpaşa'nın 9 galibiyeti var. 11 karşılaşma berabere sonuçlandı. Bordomavililer 69 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü.

İŞTE KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇININ 11'LERİ:

Kasımpaşa: Giannoitis, Arous, Ilie, Yessen, Winck, Baldursson, Mendes, Diabate, Ben Ouanes, Güven, Benedyczak.

Trabzonspor: Onana, Savic, Nwaiwu, Pina, Mustafa, Bouchouari, Aral, Malinovskiy, Metehan, Saviolo, Onuachu.