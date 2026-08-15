Trabzonspor sezona 1 puanla başladı! Bordo-mavililer, Kasımpaşa’yla berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta Kasımpaşa ile Trabzonspor, 1-1 berabere kaldı.

Konuk ekip Trabzonspor'un golü, 43. dakikada yeni transfer Noah Saviolo'dan gelirken Kasımpaşa'nın golünü ise 56. dakikada penaltıdan Adrian Benedyczak kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa ve Trabzonspor ligin ilk haftasında birer puan almış oldu.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta Kasımpaşa, Arca Çorum FK deplasmanına konuk olacak. Trabzonspor ise evinde Başakşehir'i ağırlayacak.

SALAH TRABZONSPOR FORMASIYLA İLK KEZ SAHADA

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah, karşılaşmaya 58. dakikada Metehan Mimaroğlu yerine dahil oldu. Trabzonspor taraftarı oyuna giren Salah'a yoğun bir sevgi gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, bordo-mavililerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

2. dakikada sağdan ceza sahasına giren Saviolo'nun aşırtma vuruşunda kaleci topu son anda kornere çeldi.

3. dakikada soldan Mustafa Eskihellaç'ın ortasına penaltı noktasının gerisinden Nwaiwu'nun vuruşunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

20. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Benedyczak'ın şutunda kaleci Onana topu son anda oyun alanına çeldi.

42. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Metehan Mimaroğlu'nun soldan ortasında, Saviolo'nun penaltı noktasının sağında gelişine yaptığı vuruşta top filelere gitti.

Trabzonspor, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

50. dakikada Ben Ouanes'in sıfırdan yeden sert ortasına penaltı noktası civarında Benedyczak'ın yatarak vuruşunda top yandan auta gitti.

54. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Güven Yalçın, ceza sahası içinde Pina'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

55. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Benedyczak, penaltı vuruşunda topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 1-1

69. dakikada Salah'ın duran toptan etkili ortasına Savic'in kafa vuruşunda, kaleci topu oyun alanına çeldi.

76. dakikada soldan Mustafa Eskihellaç'ın arka direğe ortasına altıpasın sağından gelişine Salah'ın şutunda top kaleye paralel şekilde az farkla auta gitti.