İstanbul'da Muhammed Salah'a yoğun sevgi!

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Trabzonspor'da Muhammed Salah oyuna 58. dakikada dahil oldu. Trabzonspor taraftarı oyuna giren Salah’a yoğun bir sevgi gösterdi.