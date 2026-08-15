CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

İstanbul'da Muhammed Salah'a yoğun sevgi!

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Trabzonspor'da Muhammed Salah oyuna 58. dakikada dahil oldu. Trabzonspor taraftarı oyuna giren Salah’a yoğun bir sevgi gösterdi.

Giriş Tarihi:
İstanbul'da Muhammed Salah'a yoğun sevgi!

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerin yeni transferi Muhammed Salah, 58. dakikada Metehan Mimaroğlu yerine oyuna dahil oldu. Trabzonspor taraftarı oyuna giren Salah'a yoğun bir sevgi gösterdi.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

İstanbul'da Muhammed Salah'a yoğun sevgi! - 1

İstanbul'da Muhammed Salah'a yoğun sevgi! - 2

#Kasımpaşa #Trabzonspor #Trendyol Süper Lig #Muhammed Salah
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Önceki Haber
Kasımpaşa-Trabzonspor | CANLI
Kasımpaşa-Trabzonspor | CANLI
Kasımpaşa-Trabzonspor maçında penaltı kararı!
Sonraki Haber
Kasımpaşa-Trabzonspor maçında penaltı kararı!