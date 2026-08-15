İstanbul'da Muhammed Salah'a yoğun sevgi!
Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Trabzonspor'da Muhammed Salah oyuna 58. dakikada dahil oldu. Trabzonspor taraftarı oyuna giren Salah’a yoğun bir sevgi gösterdi.
Giriş Tarihi:
Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerin yeni transferi Muhammed Salah, 58. dakikada Metehan Mimaroğlu yerine oyuna dahil oldu. Trabzonspor taraftarı oyuna giren Salah'a yoğun bir sevgi gösterdi.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER