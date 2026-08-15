Kasımpaşa-Trabzonspor maçında hakem penaltı noktasını gösterdi!
Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşmasının 54. dakikasında Güven Yalçın, Wagner Pina’nın müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. İşte o pozisyon...
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Kasımpaşa-Trabzonspor maçının 54. dakikasında ev sahibi ekibin yüklendiği bölümde sağ kanada uzun gönderilen topu Mortadha Ben Ouanes kafayla indirdi. Haris Hajradinovic'in sol kanada açtığı topa ceza alanının ilk metrelerinde hareketlenen Güven Yalçın, Wagner Pina'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Ev sahibi ekip penaltı kazandı.
NOT: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.