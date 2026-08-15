Trabzonspor - Ferencvaros maçı ATV'de!
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Trabzonspor'un Ferencvaros ile oynayacağı iki karşılaşma da ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak izleyicilerle buluşacak.
Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan ekibi Ferencvaros ile önce sahasında sonra deplasmanda karşı karşıya gelecek.
İKİ MAÇ DA ATV EKRANLARINDA!
Trabzonspor'un Ferencvaros'la gruplara kalmak için mücadele edeceği iki maçın heyecanı da ATV ekranlarında yaşanacak.
TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor - Ferencvaros arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı 20 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.
Trabzonspor - Ferencvaros maçı ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
FERENCVAROS - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Ferencvaros - Trabzonspor arasındaki ikinci karşılaşma ise 27 Ağustos Perşembe akşamı saat 21.30'da oynanacak.
Eşleşmenin rövanşı da ATV ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.