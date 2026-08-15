Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maçın ardından konuştu.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik skorla dönen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, "Üzücü ve zor bir başlangıç, bunu söylemiştik. Önümüzdeki dört maç belki daha zor olacak. İkinci yarıda yaptığımız hata ile rakip beraberliği yakaladı. Bugün nasip olmadı. Trabzonspor'un bu seneye ait değil geleceğine dair özellikle bu 5 hafta ve 5 maç çok önemli.

Bugün iyi başlamadık ama ilk devre planladığımızın üzerindeydik. Yapılan hata kabul edilir değil. Yapmamız gerekiyor. Başlangıcı var, sadece bir oyuncuya yıkmamak gerekiyor. Top taça doğru giderken hata. Topu bir an önce kazanayım isteğinden oluyor. Müdahale şekli… Dolayısıyla cezalandırılıyorsunuz. Bugün pozisyonlara girdik ama olmayınca olmuyor." sözlerini sarf etti.