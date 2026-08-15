Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Lige galibiyetle başlamak isteyen iki takım da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda 3 puan için sahaya çıkıyor. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer ile Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa'nın kritik mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Sezonun ilk haftasında Kasımpaşa, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Lige 3 puanla başlamayı hedefleyen iki ekip de zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadelede futbolseverleri heyecan dolu bir 90 dakika bekliyor. Kasımpaşa-Trabzonspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR İLK 11'LER

Kasımpaşa: Giannoitis, Arous, Ilie, Yessen, Winck, Baldursson, Mendes, Diabate, Ben Ouanes, Güven, Benedyczak.

Trabzonspor: Onana, Savic, Nwaiwu, Pina, Mustafa, Bouchouari, Aral, Malinovskiy, Metehan, Saviolo, Onuachu.

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Trabzonspor maçı saat 19.00'da başladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşmasını Gürcan Hasova yönetiyor. Hasova'nın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Gökhan Barcın yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ömer Tolga Güldibi. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Fedayi San, AVAR hakemi olarak Ceyhun Sesigüzel görev yapıyor.