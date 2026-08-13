Trabzonspor'a Ernest Muçi'den kötü haber!

Trabzonspor Kulübü, Ernest Muçi'nin uyluk ön kas grubu üst bölgesinde gerilmeye bağlı kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, yıldız futbolcusu Ernest Muçi'nin uyluk ön kas grubu üst bölgesinde gerilmeye bağlı kanama ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Bordo mavililerden yapılan açıklamada "Oyuncumuz Ernest Muçi'nin antrenman sırasında sol uyluk ön bölgesinde ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, uyluk ön kas grubu üst bölgesinde gerilmeye bağlı kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.